Scontro su Ice dem aggredita con una siringa Il video infiamma gli Usa | Messa in scena | GUARDA

Una donna del Partito Democratico è stata aggredita con una siringa durante una manifestazione. Il video dell’incidente sta facendo il giro degli Stati Uniti e ha scatenato una valanga di polemiche. Molti accusano un tentativo di mettere in cattiva luce l’agenzia Ice, mentre altri chiedono più sicurezza per i politici. La situazione resta calda e si parla di una possibile messa in scena.

Alta tensione degli Stati Uniti sul tema dell'agenzia federale Ice, Immigration and Customs Enforcement. La deputata democratica statunitense Ilhan Omar è stata presa di mira durante un discorso tenutosi ieri sera da un uomo che le ha spruzzato un liquido non identificato con una siringa prima di essere placcato dalle guardie di sicurezza. L'uomo è stato condotto fuori dai locali mentre la deputata, la prima musulmana eletta al Congresso, ha proseguito il suo discorso dicendo "resteremo resilienti di fronte a qualunque cosa ci possano lanciare addosso". L'incidente è avvenuto durante un comizio nella città americana di Minneapolis, dove due cittadini statunitensi sono stati uccisi questo mese in una violenta repressione anti-immigrazione, provocando crescenti disordini. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Scontro su Ice, dem aggredita con una siringa. Il video infiamma gli Usa: "Messa in scena" | GUARDA Approfondimenti su Ice Agente Minneapolis, aggredita con una siringa la deputata dem nel mirino di Trump: spruzzato un liquido sconosciuto La tensione a Minneapolis resta alta. Spruzzata con una siringa mentre critica l’ICE a Minneapolis: chi è la deputata dem Ilhan Omar Durante un’assemblea pubblica a Minneapolis, la deputata democratica Ilhan Omar è stata presa di mira da un uomo che le ha spruzzato un liquido sconosciuto addosso. Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news. Ultime notizie su Ice Agente Argomenti discussi: ICE in Minnesota, Trump: Ora una piccola de-escalation. Le proteste? Agitatori pagati o malati - Minneapolis, uomo attacca con liquido ignoto una deputata democratica; Obama e la rivolta dem dopo la morte di Pretti: Campanello d’allarme per ogni americano; Usa, i dem chiedono la testa di Kristi Noem dopo gli omicidi dell'Ice ma Trump la difende: In Minnesota una de-escalation; Casa Bianca: La sparatoria di Minneapolis sotto inchiesta da parte dell'Fbi. «Occupazione dell'Ice», «Fomentano l'insurrezione»: Minneapolis accende lo scontro tra Trump e i demLa morte dell’infermiere ucciso durante un’operazione dell’Ice accende lo scontro tra Washington e i Democratici ... msn.com HEZBOLLAH OMAGGIA KHAMENEI: "IN ATTO SCONTRO SERIO GUIDATO DA TIRANNO USA" "Stiamo affrontando uno scontro importante guidato dal tiranno americano, con la mobilitazione occidentale e l'aggressione sionista". Lo ha dichiarato il Segretari - facebook.com facebook

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.