Scontri sull’A1 niente trasferte per i tifosi di Napoli e Lazio fino a fine stagione

Dopo gli scontri tra ultras del Napoli e della Lazio sull’A1, il ministro dell’Interno Piantedosi ha deciso di vietare le trasferte per i tifosi di entrambe le squadre fino alla fine della stagione. Nessuno potrà seguire le squadre in trasferta, nel tentativo di evitare altri incidenti. La misura riguarda tutti i tifosi, senza distinzione, e mira a mantenere l’ordine negli stadi e lungo le strade.

(Adnkronos) – Dopo gli scontri in A1 tra ultras del Napoli e della Lazio, il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi ha disposto il divieto di trasferta per i tifosi delle due squadre fino al termine della stagione. Divieto che, a quanto si apprende, non si applicherà al derby Roma-Lazio ancora da calendarizzare ma al momento in programma per il 17 maggio prossimo, in ragione del fatto che non ci saranno movimenti di tifoserie. La scorsa domenica la polizia è intervenuta lungo l'autostrada A1, dove sulla carreggiata in direzione Nord nel tratto compreso tra Ceprano e Frosinone, era stata segnalata la presenza di più persone con il volto coperto e armate di bastoni che si stavano affrontando.🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Bombe artigianali, petardi, aste in pvc: ecco le foto dell’arsenale degli ultras del Napoli. E i tifosi della Lazio negli scontri sull’A1 avevano lame e taglierini. Pioggia ...La polizia ha fermato 300 ultras del Napoli e sequestrato un arsenale fatto di ordigni artigianali, petardi di piccola dimensione e oltre 100 aste in pvc lunghe tra 60 e 120 centimetri. Niente lame. C ... mowmag.com

