Scomparso un uomo di 61 anni | avviate le ricerche

La scomparsa di un uomo di 61 anni ha messo in moto le ricerche nella zona. Si è allontanato a piedi dal suo domicilio tra le 11:30 e le 12 e da allora non è più tornato a casa. Le forze dell’ordine stanno lavorando per trovarlo il prima possibile.

Giuseppe Bravin, nato a Milano ma residente a Polcenigo, si è allontanato da casa nella giornata di mercoledì 28 gennaio Si è allontanato a piedi dal proprio domicilio tra le 11:30 e le ore 12 e non ha fatto più rientro a casa. Di Giuseppe Bravin, nato a Milano ma residente a Polcenigo, si sono perse le tracce dalla giornata di mercoledì 28 gennaio. I familiari si sono dunque recati dalle forze dell'ordine in modo da rintracciarlo. La prefettura, dopo aver ottenuto il nulla osta dalla famiglia, ha scelto di attivare il piano ricerche persone scomparse in modo da avviare le operazioni e ritrovarlo nel più breve tempo possibile.🔗 Leggi su Pordenonetoday.it Approfondimenti su Sei anni Scomparsa una ragazza di 14 anni: avviate le ricerche Ricominciate le ricerche per l'uomo scomparso a Torre di Mosto Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento. Ultime notizie su Sei anni Argomenti discussi: Anziano scomparso, ricerche in corso a Patti; Uomo scomparso, ricerche in corso tra Gravedona e Domaso per Eugenio Gusmeroli; Scomparso dal pronto soccorso di Gravedona una settimana fa: si cerca il 68enne Eugenio Gusmaroli; Ritrovato a Milano il 14enne scomparso a Verona. Ma le indagini vanno avanti: Zone d'ombra. Trovato il cadavere di un uomo sulle rive di un fiume, era scomparso ieri pomeriggioRicerche terminate a Rieti, il 70enne scomparso ieri pomeriggio è stato ritrovato morto sulle rive di un fiume ... fanpage.it Ritrovato l’uomo scomparso a RoasioRitrovato l’uomo scomparso a Roasio. Si era allontanato da casa volontariamente. Ora sta bene, decisiva la segnalazione di una donna. laprovinciadibiella.it Cosa è successo a Ilie Horea L'uomo è scomparso da #Cosenza. Si è allontanato da un ospedale, dove era ricoverato per un malore, e non è tornato a casa a #Rose il #26gennaio 2018. Qualcuno ha informazioni utili [PAGINA] https://chilhavisto.rai.it/dl/cl - facebook.com facebook

