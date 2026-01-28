Scogliera a Casteldimezzo il Pd sta dando il peggio di sé

La discussione sulla nuova scogliera a Casteldimezzo si riaccende. Il Pd continua a ricevere critiche per il progetto di 65 metri di muretta foranea, finanziato con 250mila euro di fondi europei. La questione divide opinioni e suscita dure reazioni da parte di chi considera l’intervento dannoso per l’ambiente. Intanto, le proteste aumentano e l’attenzione si sposta sulla gestione di queste risorse pubbliche.

Non si arresta la polemica sull’intervento di messa a dimora di 65 metri di nuova scogliera foranea a Casteldimezzo, finanziati dalla Regione per 250mila euro di fondi Fesr. A intervenire nella vicenda adesso sono i gruppi consiliari di centrodestra che replicano all’attacco del Pd lanciato ieri nei confronti delle richieste dell’ Ente parco San Bartolo, che in una nota il partito ha liquidato come un utilizzo da parte della Regione delle "istituzioni come strumenti di ripicca politica, facendo i dispetti al Comune, usando il Parco come terreno di scontro". Argomenti che dal centrodestra vengono adesso respinti, in quello che sta per assumere le forme di un cortocicuito politico, in cui la tutela ambientale, tema storicamente di sinistra, viene stavolta sbandierato dalla parte opposta. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

