Scioperi da Landini a Valentina Nappi | Fuga di cervelli? No di peni No alla porn-tax blocchiamo l’Italia!

Sabato sera la politica italiana si è riempita di tensioni e provocazioni. Da un lato, le proteste degli operai e dei lavoratori in sciopero, dall’altro, le uscite pubbliche di personaggi come Valentina Nappi che, in Parlamento, ha portato il tema della pornografia in modo diretto e provocatorio. Nappi ha detto chiaramente che non si tratta di una fuga di cervelli, ma di una fuga di peni, rivendicando il suo ruolo di pornostar in un contesto istituzionale. La scena ha richiamato le vecchie vicende di Cicciolina

Pornostar in Parlamento, come ai tempi di Ilona Staller, Cicciolina, e come nel 2012 di Vittoria Risi, ospitata in un convegno alla Camera grazie a un invito di Vittorio Sgarbi, alla presenza di un interessantissimo Silvio Berlusconi. Stavolta, al Senato, con i Radicali, c ‘era la star dei film a luci rossi, Valentina Nappi (video), in compagnia di alcune colleghe a sostegno della proposta di legge di iniziativa popolare promossa per abolire la tassa etica, un’addizionale del 25% su Irpef e Ires per chi opera nel settore del materiale pornografico. La tassa è definita una “ tassa morale sull’intimità degli italiani ” che non ha effetto deterrente, ma spinge la produzione all’estero. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

