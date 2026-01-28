Sciahbasi a un passo dal tabellone principale | bloccato dalla sconfitta contro Brunkow

Si ferma all'ultimo turno delle qualificazioni il tentativo di Matteo Sciahbasi di entrare nel tabellone principale dell' ITF da 15.000 dollari di Monastir. Il tennista di Grottamare, diciotto anni, promessa del tennis regionale, ha disputato un buon torneo sul cemento tunisino, superando due avversari prima di arrendersi nel turno decisivo per entrare nel tabellone principale. Sciahbasi ha iniziato il suo cammino nelle qualificazioni con una solida vittoria sull'olandese Pieter De Lange per 6-1, 6-3, mostrando concretezza e solidità. Al secondo turno è arrivata un'altra prestazione convincente contro il bengalese Meaizur Rahman Khan, superato con un doppio 6-0, 6-0.

