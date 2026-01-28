Sciabola Under 20 | il programma del weekend tra Cairo Tbilisi Plovdiv ed Hammamet

Questo weekend la scherma italiana si prepara a salire in pedana in diverse città del mondo. A Cairo si gareggia con le spade maschile e femminile, mentre Tbilisi ospita la sciabola femminile. A Plovdiv tocca alla sciabola maschile, e infine Hammamet accoglie il fioretto. La trasferta internazionale mette alla prova i giovani atleti della Nazionale Under 20, pronti a conquistare punti e attenzione.

Under 20, un intenso weekend di Coppa del Mondo attende la scherma italiana: spada maschile e femminile al Cairo, sciabola femminile a Tbilisi e maschile a Plovdiv, più fioretto a Hammamet. Saranno 48 gli atleti azzurri in gara, da venerdì in Egitto e da sabato in Georgia e Bulgaria. Il weekend si apre in Egitto, dove sarà protagonista la Spada. Venerdì 30 gennaio la spada femminile individuale, con le convocate Maria Roberta Casale, Aurora Maria Cristina, Payam Kumari, Giulia Paulis, Mariachiara Testa e Federica Zogno, più le autorizzate Lucia Miglino, Gaia Moretti, Ludovica Costantini, Alice Casamenti, Carola Calogiuri e Sofia Quirini.🔗 Leggi su Sportface.it

