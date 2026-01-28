Sci Alpino oggi in TV dove vedere lo Slalom maschile di Schladming | orari e programma

Oggi si chiude la Coppa del Mondo di sci alpino maschile con lo slalom di Schladming. Gli appassionati possono seguire la gara in diretta, con orari e programma già disponibili. È l’ultimo appuntamento della stagione, e gli spettatori sono già pronti a vedere chi si aggiudicherà la vittoria finale.

Oggi ultimo appuntamento di Coppa del Mondo di sci alpino maschile con lo slalom speciale di Schladming. Doppia manche in diretta senza costi e in chiaro sia in TV sia in streaming grazie al servizio Rai.🔗 Leggi su Fanpage.it Approfondimenti su Schladming Sci Alpino Sci Alpino oggi in TV, dove vedere lo Slalom Gigante maschile di Schladming: orari e programma Oggi, martedì 27 gennaio 2026, si svolge lo slalom gigante di Schladming, parte della Coppa del Mondo maschile di sci alpino. Sci alpino oggi in TV, dove vedere lo Slalom maschile a Levi: orari e programma Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Ultime notizie su Schladming Sci Alpino Argomenti discussi: Slalom Spindleruv, domina Shiffrin. 20^ Mondinelli; Quando lo sci alpino oggi in tv: orari superG Tarvisio e slalom Wengen, startlist, streaming; Sci alpino in TV, dove vedere lo Slalom di Spindleruv Mlyn e lo Slalom a Kitzbuhel: orari e programma; Discesa di Kitzbuehel, Franzoni tra i grandi, trionfa sulla Streif davanti a Odermatt!. A che ora lo sci alpino oggi: startlist slalom Schladming e prova discesa Crans Montana, tv, streamingSarà certamente un mercoledì che accompagnerà gli appassionati con grandi emozioni. La Coppa del Mondo di sci alpino propone infatti un doppio importante ... oasport.it Quando lo sci alpino oggi in tv, Gigante Schladming 2026: orari, startlist, streamingGli specialisti delle discipline tecniche si apprestano a vivere due prestigiosi appuntamenti su una delle piste storiche del circuito, si tratta degli ... oasport.it : Deborah Compagnoni è senza dubbio una delle più grandi campionesse dello sci alpino italiano e mondiale. Nata il 4 giugno 1970 a Bormio, cuore dell - facebook.com facebook MILANO-CORTINA 2026 - Pronti per le convocazioni dello sci alpino in chiave olimpica Non mancheranno sorprese! Nel 2018 Alex Vinatzer venne convocato pur senza aver fatto un punto ancora in Coppa del Mondo. Ergo... #FisAlpine x.com

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.