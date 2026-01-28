Sci alpino maschile oggi slalom speciale a Schladming in notturna | a che ora e dove vederlo in diretta

Questa sera a Schladming si svolge lo slalom speciale maschile sulla

Oggi, mercoledì 28 gennaio, si disputa a Schladming lo slalom speciale sulla famosa "Planai". L'appuntamento tra le porte strette, l'ultimo nella specialità prima delle Olimpiadi di Milano Cortina 2026, completerà la tappa nella località austriaca dopo il gigante in notturna di ieri, martedì 27 gennaio. Tra le porte larghe a vincere è stato l'elvetico Loic Meillard, davanti al brasiliano Lucas Pinheiro Braathen, secondo e al francese Alban Elezi Cannaferina che ha conquistato il suo primo podio in carica. Giovanni Borsotti, nono, è stato il migliore degli azzurri. Alex Vinatzer, quinto dopo la prima manche, ha commesso un grave errore nella seconda ed è scivolato in 23esima posizione.

Oggi, mercoledì 7 gennaio, si svolge sulla pista 3-Tre di Madonna di Campiglio lo slalom maschile in notturna, parte della Coppa del Mondo di sci alpino.

