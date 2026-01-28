L’Italia si ritrova con un posto in più alle Olimpiadi di sci alpino, dopo la possibile ripescata di Alban Elezi Cannaferina. L’atleta aveva già mostrato segnali positivi in questa stagione, con diverse buone prestazioni tra cui un dodicesimo posto a Kitzbuehel e un sedicesimo a Beaver Creek. Ora si attende la conferma ufficiale, che potrebbe regalare una chance in più alla squadra azzurra e alimentare una vera e propria favola olimpica.

Alban Elezi Cannaferina si era reso protagonista di una discreta annata agonistica prima di stasera, cimentandosi in ben tre specialità e raccogliendo cinque piazzamenti tra il dodicesimo posto (nella discesa libera di Kitzbuehel) e la diciottesima piazza (nel superG di Copper Mountain), passando per il sedicesimo riscontro nel gigante di Beaver Creek, la diciassettesima posizione tra le porte larghe di Adelboden e il 14mo posto nel superG di Kitzbuehel. Un serie di piazzamenti che non aveva permesso al francese di meritarsi la convocazione per le Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026, visto che la Federazione transalpina aveva a disposizione soltanto sette posti e ha selezionato Noel, Rassat, Amiez, Allegre, Nils Alphand, Muzaton e Anguenot. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Sci alpino, la Francia ha un posto in più alle Olimpiadi! Elezi Cannaferina ripescato? La possibile favola dopo il podio

La gara di gigante di Schladming 2026 ha regalato emozioni forti.

In Francia, la recente esclusione di Alexis Pinturault dalla squadra di sci alpino per le Olimpiadi di Milano Cortina 2026 ha suscitato discussioni.

