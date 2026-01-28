Questa sera a Schladming si corre lo slalom in notturna, chiudendo due giorni di gare sulla Planai. La gara promette battaglia tra gli atleti, mentre Vinatzer cerca di risollevarsi dopo un periodo difficile. La sfida si fa più intensa con il pubblico che si aspetta emozioni fino all’ultima porta.

La due giorni di Schladming si chiude oggi con lo slalom in notturna dopo lo spettacolare gigante andato in scena ieri sulla Planai. Anche in questo evento tra i rapid gates ci sarà la consueta incertezza sul possibile vincitore: finora sono stati sette gli atleti diversi ad essere saliti sul gradino più alto del podio in otto gare, con il solo Atle Lie McGrath capace di ripetersi due volte. Un dato che certifica l’equilibrio estremo della disciplina. Fari puntati anche sulla lotta per la classifica di specialità, che vede al momento al comando il brasiliano Lucas Pinheiro Braathen, che è tornato a vestire il pettorale rosso dopo l’ultima gara di Kitbuehel. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Sci alpino, a Schladming tocca allo slalom. Lotta aperta per la vittoria, Vinatzer prova ad uscire dalla crisi

Approfondimenti su Schladming Slalom

Ultime notizie su Schladming Slalom

