Scappa poi aggredisce i poliziotti alla fine viene bloccato | era un irregolare

Nella serata di ieri, un uomo di 25 anni, con origini egiziane, ha creato scompiglio in piazza Enrico De Nicola. Dopo aver tentato di scappare, ha aggredito i poliziotti intervenuti per fermarlo. Alla fine, gli agenti sono riusciti a bloccarlo. L’uomo, irregolare sul territorio e con precedenti di polizia, è stato arrestato con l’accusa di lesioni e resistenza.

In manette un giovane egiziano con precedenti. L'episodio in piazza De Nicola L’intervento è scattato durante un controllo del territorio da parte degli agenti del commissariato Vicaria-Mercato. Alla vista della pattuglia, il giovane ha tentato di allontanarsi per evitare il controllo. Raggiunto poco dopo, ha opposto resistenza e ne è nata una colluttazione. L’uomo è stato bloccato anche con l’ausilio degli agenti dei commissariati Vasto-Arenaccia e Poggioreale e tratto in arresto al termine dell’intervento.🔗 Leggi su Napolitoday.it

