Scandalo in Malesia la FIFA smaschera la regola del nonno | l'intera Federcalcio si dimette

In Malesia, il calcio cambia volto dopo uno scandalo che ha fatto saltare tutto. La FIFA ha smascherato una truffa di naturalizzazioni false, coinvolgendo sette giocatori. Di conseguenza, l’intera Federcalcio si è dimessa, lasciando il mondo sportivo locale senza parole.

Epocale scandalo nel calcio malese con sette giocatori sospesi e una intera Federcalcio dismessa dopo che la FIFA ha scoperchiato la truffa di naturalizzazioni false. La FAM aveva contraffatto i documenti, con tanto di nomi accomodati e avi inventati, truffa smascherata dagli investigatori FIFA, dopo la loro presenza in campo in una gara valida per le qualificazioni in Coppa d'Asia.

