Scandalo in Francia l’ex senatore Guerriau condannato per aver drogato una deputata | Voleva violentarla

Un ex senatore francese, Joël Guerriau, è stato condannato per aver drogato una deputata. Secondo la ricostruzione degli inquirenti, Guerriau avrebbe somministrato sostanze alla donna con l’intento di violentarla. La vicenda ha fatto scalpore in Francia, suscitando reazioni forti e molti interrogativi su come siano possibili simili episodi nel mondo della politica.

Il caso giudiziario che ha coinvolto l'ex senatore francese Joël Guerriau rappresenta uno degli episodi più controversi e seguiti della cronaca politica d'Oltralpe degli ultimi anni. La vicenda si è conclusa in primo grado con una condanna a quattro anni di reclusione, di cui un anno e mezzo da scontare in regime carcerario, per aver somministrato della droga sintetica a una collega parlamentare. Guerriau, sessantottenne di lungo corso politico, è stato ritenuto colpevole di aver versato MDMA nel bicchiere di champagne della deputata Sandrine Josso, esponente del partito centrista MoDem, con l'intento di compiere un'aggressione sessuale.

Joël Guerriau, ex senatore francese di 68 anni, è stato condannato a quattro anni di carcere, di cui uno e mezzo da scontare, dopo aver spacciato MDMA nello champagne di una collega, Sandrine Josso.

L’ex senatore francese Joël Guerriau è stato condannato a quattro anni di carcere, con diciotto mesi da scontare, per aver drogato nel 2023 la deputata Sandrine Josso.

