sbarre chiodate mimetizzate tra i boschi

La Polizia locale di Turbigo sta indagando su alcuni strumenti chiodati trovati nei boschi vicino alla città. Gli agenti hanno scoperto circa dieci supporti artigianali, fatti a mano, con lunghi chiodi appuntiti, abbandonati tra le piante. La presenza di queste sbarre chiodate rappresenta un pericolo per chi si avventura nella zona. Le forze dell’ordine stanno cercando di capire chi abbia lasciato quegli oggetti e perché.
Strumenti chiodati, abbandonati nei boschi e diventati un pericolo: la Polizia locale di Turbigo ha avviato un’indagine dopo il ritrovamento di circa dieci supporti artigianali dotati di lunghi chiodi appuntiti, nascosti tra la vegetazione dei boschi alla periferia del comune. Gli oggetti sono stati individuati grazie alla segnalazione di alcuni cittadini e rimossi dagli agenti ma si sospetta che ce ne siano altri disseminati nel territorio. I dispositivi sono stati trovati principalmente nella zona di via della Folla, mimetizzati tra gli arbusti. Si tratta di supporti realizzati in modo artigianale che rappresentano un pericolo concreto per diverse categorie di utenti: automobilisti e conducenti di veicoli in transito, ma anche pedoni e persone che si dovessero trovare a passeggiare con i propri animali domestici in questa zona. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
