Savino Del Bene successo corsaro in Romania in Champions League

Questa sera la Savino Del Bene conquista una vittoria netta in trasferta contro l’Alba Blaj in Champions League. La squadra italiana ha dominato i tre set, chiudendo con score di 25-19, 25-19 e 25-21. La squadra romena non ha mai trovato il ritmo giusto e alla fine ha dovuto cedere il passo. I giocatori italiani hanno mostrato solidità e determinazione, portando a casa un risultato importante in un match difficile.

CS Volei Alba Blaj – Savino Del Bene Volley 0-3 (19-25, 19-25, 21-25) CS VOLEI ALBA BLAJ: Piani n.e., Veres (L1), Miljevic, Ioan n.e., Gra ma, Vizitiu (L2) n.e., Trcol 9, Pirv 4, Krenicky 1, Delic 6, Felix Costa 16, Martinez Luiz 6, Escamilla 4, Octuparu 8. All.: Naranjo Hernandez. SAVINO DEL BENE VOLLEY: Traballi (L2), Bechis, Skinner 11, Castillo (L1), Ruddins 15, Franklin 10, Ribechi (L1), Bosetti n.e., Ognjenovic n.e., Mancini n.e., Graziani 5, Nwakalor 12, Antropova n.e., Weitzel n.e.. All.: Gaspari. ARBITRI: Ágnes Bátkai-Katona (Hun) – Dobromir Dobrev (Bul) FIRENZE – La Savino Del Bene Volley espugna il campo della Cs Volei Alba Blaj con un netto successo per 3-0, conquistando la quarta vittoria nella Pool A di Cev Champions League.

