Saverio Perissinotto amministratore delegato e dg di Anima Holding

Il consiglio di amministrazione di Anima Holding ha deciso di cooptare Saverio Perissinotto come nuovo membro. Da febbraio 2026, Perissinotto assumerà il ruolo di amministratore delegato e direttore generale. La nomina segna un passo importante per la società.

Il Cda di Anima Holding delibera la cooptazione di Saverio Perissinotto quale membro lo nomina amministratore delegato e direttore generale, con decorrenza dal 2 febbraio 2026. Perissinotto, dopo una lunga esperienza internazionale nel gruppo Banque IndosuezCrédit Agricole, ha ricoperto negli ultimi 20 anni ruoli di vertice nel mondo del private banking e dell'asset management italiano. Dal 2024 è presidente di di Eurizon Spa, dopo averne ricoperto il ruolo di a.d e d.g. dalla fine del 2019.

Anima Holding, importante realtà nel settore del risparmio gestito in Italia, si appresta a nominare Saverio Perissinotto come nuovo amministratore delegato.

