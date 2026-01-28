Sasha e Luna sono in canile da un anno ma amano la vita in campagna

Sasha e Luna, due cagnoline di 6 e 8 anni, sono in canile a Chieti da un anno. Nonostante il tempo passato dietro le sbarre, le due amano ancora la vita in campagna e sperano di trovare presto una famiglia che le accudisca. Sono due cani socievoli e allegre, pronte a lasciare il box per un nuovo inizio.

Sono equilibrate, materne e socievoli, sterilizzate e testate. Si cerca qualcuno che abbia una casa in campagna e soprattutto che possa prenderle entrambe, per evitare di dividerle Hanno 6 e 8 anni Sasha e Luna, due compagne simpatiche e socievoli, che sono in canile da oramai un anno, a Chieti. Dopo aver trascorso l’intera vita in campagna, all’aperto, in totale libertà, fanno una gran fatica ad abituarsi nel ristretto mondo del canile. Solo quando si trovano in uno spazio erboso, ritrovano il loro brio. Dopo la morte del loro “papà”, Sasha e Luna sono finite in canile, frutto di una rinuncia di proprietà.🔗 Leggi su Chietitoday.it

