Sarnico incidente alla curva Faccanoni | a giudizio la giovane alla guida della Mercedes

A Sarnico, una giovane di 25 anni si trova davanti a un giudice dopo un incidente alla curva Faccanoni che ha provocato la morte di Adriano Ghirardelli, un geometra di 77 anni di Predore. La ragazza, alla guida di una Mercedes, è accusata di omicidio stradale e ora dovrà rispondere delle sue azioni davanti alla procura.

Sarnico. È imputata per omicidio stradale C.V., 25 anni, accusata di aver causato l’incidente costato la vita ad Adriano Ghirardelli, geometra di 77 anni residente a Predore. Secondo i rilievi effettuati dai carabinieri di Sarnico, si sarebbe trattato di uno scontro frontale: la Mercedes bianca guidata dalla giovane avrebbe invaso la corsia opposta. Per chiarire con precisione la dinamica del sinistro, tuttavia, sono stati nominati consulenti di parte. La mattina del 21 dicembre 2023 Ghirardelli era salito a bordo della sua T-Roc diretto a Bergamo per un appuntamento di lavoro. Da alcuni anni combatteva contro una grave malattia, ma in quel periodo le sue condizioni erano buone, come hanno confermato in aula la moglie e il figlio: gli esami erano negativi.🔗 Leggi su Bergamonews.it

