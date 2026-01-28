Sarmato principio di incendio nel castello

I vigili del fuoco sono intervenuti a Sarmato nella notte tra martedì e mercoledì per spegnere un principio di incendio nel castello. Intorno alle 23, una fiamma si è sviluppata in una parte vicino al tetto di una pertinenza, ma è stata subito circoscritta. Nessuno è rimasto ferito e le cause sono ancora da chiarire.

Vigili del fuoco in azione nella tarda serata di martedì 27 gennaio a Sarmato. Intorno alle 23 si è infatti sviluppato un piccolo incendio in una pertinenza del castello del paese, in una parte vicino al tetto. Sul posto le squadre dei pompieri che sono riusciti in breve a domare le fiamme e a mettere in sicurezza. Ancora da chiarire le cause dell'evento che sarebbero comunque accidentali.

