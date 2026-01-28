Questa mattina a Follonica, il carnevale ha preso il via con i carri che sono usciti per le strade della città. Tra le protagoniste c’è Sara Tamburini, eletta reginetta del rione Cassarello. La giovane si prepara a vivere questa giornata tra sfilate, musica e divertimento, pronta a rappresentare il suo rione con entusiasmo.

In questa edizione del carnevale di Follonica che il primo giorno di febbraio vedrà i carri scendere per la prima volta in strada, la reginetta del rione Cassarello è Sara Tamburini. Sara ha 18 anni ed è nata a Venturina Terme, ma che ha sempre frequentato la città di Follonica. E’ una ragazza determinata, attualmente impegnata negli studi e pronta a intraprendere il suo percorso universitario in Informatica Umanistica, un ambito che unisce tecnologia, psicologia e creatività. La scelta di proseguire gli studi era stata già decisa da tempo, ma questo non gli ha evitato di impegnarsi anche nel sociale, come nella sfilata del carnevale dove vestirà i panni della Reginetta. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Sara Tamburini tra la moda e il jazz

