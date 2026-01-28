Santoro e l’euforia anti-Usa oltre il limite dell’etilometro

Michele Santoro torna a far parlare di sé, questa volta per le sue uscite contro gli Stati Uniti. Durante un suo intervento, ha espresso un entusiasmo eccessivo, quasi fuori controllo, che ha sorpreso molti. Le sue parole hanno acceso discussioni sui social e tra gli esperti, mentre lui continua a mantenere il suo stile diretto e senza filtri.

Michele Santor o è un grande uomo di televisione, ma come analista politico è sgangherato come pochi. Capisco che l’ondata di antiamericanismo abbia reso euforici molti compagni, ma qui siamo oltre i limiti dell’etilometro. Lunedì sera stavo scrivendo il mio editoriale e un’amica mi lancia un sos: «C’è Santoro che parla continuamente di te su RaiTre». Io rispondo: «Vabbè dopo lo guardo, dobbiamo chiudere la prima pagina». Pensavo che il Michelone nostro avesse dedicato un minuto ai miei non importanti pensieri, invece ci ha sferruzzato sopra un monologo davanti a Massimo Giletti che cercava di interpretarne il sinuoso percorso illogico. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

