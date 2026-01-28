Santanchè | Può essere investimento importante per promozione turistica

La ministra Santanchè apre alla possibilità di usare lo sport come leva per attirare più turisti in Italia. Dice che investire nello sport può portare benefici anche sulla salute delle persone, oltre a rendere il Paese più attraente. Non si tratta solo di promozione, ma di un vero e proprio investimento che può portare vantaggi concreti nel settore turistico e nel benessere dei cittadini.

Roma, 28 gen. (Adnkronos) - “Lo sport può essere un investimento importante per la promozione turistica, ma anche per gli esseri umani perché investendo nello sport si può risparmiare in salute”. Così il ministro del Turismo, Daniela Santanchè, alla presentazione di "Triathlon Experience", un progetto strategico che unisce sport, turismo e valorizzazione del territorio, portando l'Italia al centro del grande triathlon internazionale. La manifestazione prevede quattro eventi di livello mondiale, distribuiti lungo l'arco dell'anno e sull'intero territorio nazionale, con l'obiettivo di promuovere il turismo sportivo sostenibile, favorire la destagionalizzazione dei flussi turistici e valorizzare destinazioni italiane meno battute dai circuiti tradizionali. 🔗 Leggi su Iltempo.it

