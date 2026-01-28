Sansepolcro via Ciampelli | arriva Palazzi | Pronto per questa nuova scommessa
Nuova svolta nel calcio di Sansepolcro. Dopo l’addio di Davide Ciampelli e di Emanuele Monni, il club annuncia l’ingaggio di Mario Palazzi, che si presenta pronto a raccogliere la sfida. La squadra cerca di ripartire con una nuova energia, sperando in risultati più positivi in questo gennaio complicato.
di Claudio Roselli Nuova scossa nel difficile gennaio del: via anche Davide Ciampelli, dopo il diesse Emanuele Monni, ed ecco Mario Palazzi. Un ultimatum durato due settimane: la mancata vittoria nello scontro diretto con il Poggibonsi è costata la panchina al tecnico di Città di Castello, la cui esperienza alla guida della compagine bianconera – iniziata sul campo il 23 luglio scorso – è terminata dopo sei mesi e 21 partite di campionato. Ma d’altronde il provvedimento era nell’aria e ieri mattina la società ha reso nota la decisione, poi all’ora di pranzo ecco il comunicato che ufficializza l’ingaggio del trainer aretino (70 anni) dall’illustre curriculum, sia come calciatore che come allenatore. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
Serie D: domenica al Buitoni era presente in tribuna Mario Palazzi che sarebbe già stato contattato nei giorni scorsi dai dirigenti. Sansepolcro, ultima chance per Ciampelli
Domenica al Buitoni, Mario Palazzi era presente in tribuna, dopo essere stato già contattato dai dirigenti nei giorni scorsi.
Serie D: arriva l’Orvietana con i bianconeri che non possono fallire. Sansepolcro al Buitoni. Ciampelli per la svolta
Oggi il Sansepolcro ospita l’Orvietana al Buitoni in un match cruciale per la corsa alla salvezza.
Sansepolcro, colpo in attacco. I gol di Sane per la salvezzaLa punta arriva dal Fossombrone e può vantare esperienze nel professionismo e anche all’estero. msn.com
L’esperto allenatore torna in panchina dopo l’esonero di qualche mese fa alla Baldaccio Bruni. Sostituisce l’esonerato Davide Ciampelli sulla panchina del Vivi Altotevere Sansepolcro, - facebook.com facebook
