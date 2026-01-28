Questa mattina si è scoperto chi ha scritto le canzoni del prossimo Festival di Sanremo. I nomi degli autori sono stati resi noti insieme ai titoli dei brani che i Big porteranno sul palco dell’Ariston dal 24 al 28 febbraio. Ora si attende di vedere come queste collaborazioni influenzeranno la gara e quale musica entrerà nel cuore del pubblico.

Preso atto, un po’ anche a malincuore, dei Big scelti per il Festival di Sanremo 2026 e i titoli delle canzoni che porteranno in gara sul palco del Teatro Ariston dal 24 al 28 febbraio, l’attenzione si sposta sugli autori e coloro che hanno collaborato ai 30 brani entrati nelle grazie di Carlo Conti. Notizia, non affatto scontata, è che quasi tutti hanno firmato le proprie canzoni, eccetto due: Elettra Lamborghini e Patty Pravo, le cui carriere parlano per entrambe, di fatto due interpreti. Per il brano dell’ereditiera, Voilà, si sono impegnati Edwyn Roberts, Andrea Bonomo e Pietro Celona, in arte Celo; l’artista e icona della musica italiana porta invece un pezzo, Opera, di Giovanni Caccamo. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

© Davidemaggio.it - Sanremo 2026, tutti gli autori delle canzoni

Approfondimenti su Sanremo 2026

Ecco la lista degli autori delle 30 canzoni dei Big del Festival di Sanremo 2026, con un saldo di volti nuovi e una maggiore varietà di nomi rispetto all’edizione precedente.

Sanremo 2026 si prepara ad accogliere una selezione di autori e artisti di rilievo.

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Sanremo 2026: i titoli delle 30 canzoni dei Big

Ultime notizie su Sanremo 2026

Argomenti discussi: Sanremo 2026, tutte le canzoni ascoltate in anteprima (con pagelle); Sanremo 2026, i cantanti alle prove blindate con l’orchestra: il backstage a un mese dal Festival - Aggiornamento del 27 Gennaio delle ore 21:35; Le canzoni di Sanremo 2026, in anteprima; Sanremo 2026, il primo ascolto delle canzoni dei Big: temi, autori e curiosità.

Sanremo 2026: chi ha scritto le canzoni dei big in gara?/ Tutti i nomi degli autori e dei produttoriChi sono gli autori dietro le canzoni dei trenta big che saliranno sul palco dell’Ariston di Sanremo 2026? La lista completa ... ilsussidiario.net

Festival di Sanremo 2026, gli ospiti confermati e quelli attesi: all’Ariston Sabrina Ferilli e Luca ArgenteroIl Festival di Sanremo si avvicina e sono stati confermati i primi nomi di chi sarà sul palco dell'Ariston nelle cinque serate dal 24 al 28 febbraio ... fanpage.it

Tutti cantano Sanremo https://tinyurl.com/2p9p8hxw - facebook.com facebook