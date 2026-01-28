Sanremo 2026 parte controcorrente nella classifica della Sala stampa dominano gli outsider | ecco chi sono

La prima classifica della Sala Stampa di Sanremo 2026 sorprende già. Gli outsider dominano i voti dei giornalisti, lasciando indietro i nomi più papabili. Mancano ancora settimane all’inizio del festival, ma i giudizi sono già chiari: sono loro a farsi notare ora.

Mentre manca ancora più di un mese all’inizio del Festival di Sanremo 2026, la Sala Stampa ha già ascoltato in anteprima i brani dei 30 artisti in gara e stilato una prima classifica parziale basata sulle medie dei voti dei giornalisti. E, a sorpresa, a dominare la graduatoria non sono i soliti nomi “forti”, ma artisti outsider che hanno conquistato critica e stampa per originalità e freschezza. Carlo Conti durante la registrazione a piazza di Spagna del promo “Tutti cantano Sanremo”, una campagna Rai dedicata alla 76esima edizione del Festival di Sanremo con protagonista il conduttore, Roma, 16 gennaio 2026. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

La fase dei preascolti di Sanremo 2026 rivela i primi risultati della stampa, offrendo uno sguardo sulle possibili tendenze del festival.

