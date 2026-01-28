Sanremo 2026 il regolamento della serata finale | chi vota oggi

Questa sera si tiene la finale del Festival di Sanremo 2026. I 30 artisti in gara si esibiscono interpretando le loro canzoni, e poi ci sarà il momento delle votazioni. Chi deciderà chi vince? I giudici e la giuria popolare avranno la loro parte, mentre le interpretazioni degli artisti saranno decisive. La serata promette emozioni e colpi di scena, come sempre.

. Qual è il regolamento della serata finale del Festival di Sanremo 2026 in programma stasera? Interpretazione-esecuzione delle 30 canzoni in gara da parte dei rispettivi 30 Artisti in gara nella categoria Campioni. Le canzoniArtisti saranno votate da: (i) il pubblico con il Televoto, (ii) la Giuria della Sala Stampa, Tv e Web e (iii) la Giuria delle Radio. I tre sistemi di votazione avranno un peso percentuale sul risultato della votazione così ripartito: Televoto 34%; Giuria della Sala Stampa, Tv e Web 33%; Giuria delle Radio 33%. 🔗 Leggi su Tpi.it

Il regolamento del Festival di Sanremo 2026, le modalità di voto e le giurie sono fondamentali per comprendere l’andamento della manifestazione.

