Il Festival di Sanremo 2026 sta attirando l’attenzione per le storie d’amore e le sfide tra i cantanti in gara. Fedez si presenta con un nuovo amore, mentre Arisa e Serena Brancale si affrontano in una competizione che promette sorprese. La manifestazione si fa sempre più interessante, tra emozioni, rivalità e nuovi inizi.

Di Rossella Erra Dal nuovo amore di Fedez alle sfide incrociate tra Arisa e Serena Brancale, ecco tutti i segreti. Dal nuovo amore di Fedez alle sfide incrociate tra Arisa e Serena Brancale, ecco tutti i segreti sentimentali dei protagonisti di Sanremo 2026 È passato un anno da quando Federico Lucia, in arte Fedez, si è presentato a Sanremo con il brano Battito, una canzone intima, personale che affrontava le sue difficoltà personali, la rottura del suo matrimonio con Chiara Ferragni e che sanciva la fine definitiva del famoso impero Ferragnez. Fedez appariva teso, deluso, a tratti assente, sembrava stesse portando il peso del mondo addosso, come se quel mondo dorato, in cui aveva vissuto fin a poco tempo addietro, lo stesse schiacciando e risucchiando in un vortice di sofferenza e dolore, senza via di scampo. 🔗 Leggi su Novella2000.it

© Novella2000.it - Sanremo 2026 – Il Festival dell’amore

Approfondimenti su Sanremo 2026

Da Frosinone a Sanremo, Manola Moslehi si prepara a condurre il Prima Festival 2026.

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Sanremo 2026: i titoli delle 30 canzoni dei Big

Ultime notizie su Sanremo 2026

Argomenti discussi: Sanremo 2026, Conti: Non sarò io a condurre il Festival 2027. Potrei fare scherzi in diretta alla Pausini; Sanremo 2026, il Festival è già partito (a Roma): prove ‘segrete’ dei big e le ultime mosse di Carlo Conti; Sanremo 2026, tutte le canzoni ascoltate in anteprima (con pagelle); Le canzoni di Sanremo 2026, in anteprima.

Festival di Sanremo 2026, il jingle ufficiale sarà il brano Emigrato di WeloEmigrato di Welo sarà il jingle ufficiale della 76esima edizione del Festival di Sanremo ( FOTO ), in programma da martedì 24 a sabato 28 febbraio con la conduzione e la direzione artistica di Carlo ... tg24.sky.it

Sanremo 2026: tutto su Welo e la sua Emigrato, il jingle ufficiale del FestivalDopo la proposta nella finale di Sanremo Giovani, è arrivata la conferma: Emigrato di Welo sarà il jingle ufficiale del Festival di Sanremo 2026. cosmopolitan.com

TonyPitony si avvicina a Sanremo. Al prossimo Festival potrebbe comparire come una scheggia impazzita il cantante di Siracusa, mascherato da Elvis Presley, famoso per i suoi testi diretti e sessualmente molto espliciti che puntano sul trash e sono diventati v facebook

Sanremo è il mio destino. Il mio sorriso. La mia tentazione. La mia paura. A Sanremo sono nata artisticamente nel 1993 e quest’anno torno orgogliosa e commossa perché lo condurrò! Le prime volte non si scordano mai e come quando si dà il primo bacio mi x.com