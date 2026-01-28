sanremo 2026 ecco gli sponsor

Questa mattina, Rai Pubblicità ha annunciato i principali sponsor del prossimo Festival di Sanremo. Costa Crociere, Eni con Enilive e Plenitude, Suzuki e Tim sono stati confermati come partner principali anche per questa edizione, che si terrà dal 24 al 28 febbraio 2026. Le aziende continueranno a sostenere l’evento, che resta uno degli appuntamenti più seguiti in Italia.

Rai Pubblicità ha confermato Costa Crociere, Eni con Enilive e Plenitude, Suzuki e Tim main partner anche per il 76° Festival di Sanremo, in programma dal 24 al 28 febbraio 2026. Ad annunciarlo è la stessa concessionaria del gruppo Rai, sottolineando che agli sponsor principali della kermesse si aggiungono quest’anno Air Wick, Eurospin, L’Oréal Paris e Rowenta, insieme a Generali e Cioccolato Novi, che dunque rinnovano la loro presenza a Sanremo. Nelle prossime settimane verranno presentati nel dettaglio i progetti e le attivazioni previste nell’ambito di “Tra palco e città”, il progetto di brand integration firmato Rai Pubblicità, che negli anni ha contribuito a trasformare Sanremo in un evento diffuso, capace di coinvolgere l’intera città e il pubblico presente sul territorio si legge in una nota di Rai Pubblicità. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

