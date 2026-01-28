La consigliera regionale del Lazio, Eleonora Mattia, esprime solidarietà ai sanitari dell’ospedale di Tivoli, dopo l’ennesima aggressione subita sul posto di lavoro. La politica si unisce alla richiesta di maggiori protezioni per chi lavora in prima linea.

La consigliera regionale del Partito Democratico del Lazio, Eleonora Mattia, che fa parte della IX Commissione Lavoro, ha recentemente rilasciato una dichiarazione in merito a un grave episodio di violenza. In una nota, Mattia ha affermato: “Esprimo la mia solidarietà ai 5 sanitari aggrediti all’ospedale di Tivoli e mi unisco all’appello delle organizzazioni sindacali rivolto alla Regione Lazio affinché si apra immediatamente un tavolo di confronto per porre in essere tutte le misure necessarie volte a garantire la sicurezza e la dignità del personale medico e sanitario”. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Sanita’: Mattia (Pd), ospedale Tivoli, solidarieta’ a sanitari aggrediti

Approfondimenti su Sanita Mattia

Questa notte, un’altra aggressione si è verificata all’ospedale di Tivoli.

Il gruppo Mattia-Lena (Pd Lazio) critica la recente disposizione della Regione Lazio, che richiede un nulla osta preventivo per le attività di formazione e divulgazione nelle strutture sanitarie.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Ultime notizie su Sanita Mattia

Ospedale, la posizione del PDIl Partito Democratico, in aula, ha 'riportato la discussione sul terreno della verità e dei risultati concreti' ... spoletonline.com

Lazio: Mattia (Pd), Rocca ascolti appello dei sindaci da sanita’ a trasporto pubblicoIl presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca, è invitato a prestare attenzione all'appello lanciato dai sindaci riguardo alla necessità di ... romadailynews.it

Il nostro Founder e CEO Mattia Perroni ha condiviso un recap puntuale sullo stato della telemedicina in Italia, tra quadro normativo, obiettivi PNRR e sfide ancora aperte. trovi l’articolo completo sul sito di ALTRAETA: “SSN chiarisce il quadro normativo e le li - facebook.com facebook