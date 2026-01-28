Sanità Marino Unindustria | Tariffe uniformi e regole chiare a tutela dei cittadini

La sanità privata e accreditata in Italia rischia di restare nel caos. La sezione Sanità di Unindustria chiede da tempo regole più chiare e tariffe uguali per tutti. Ora, insiste ancora di più: senza interventi urgenti, cittadini e operatori non avranno certezze né di accesso né di qualità delle cure.

(Adnkronos) – La sezione Sanità di Unindustria torna a sollecitare interventi urgenti e strutturali per garantire equità di accesso alle cure, qualità delle prestazioni e certezza delle regole nel comparto della sanità privata e accreditata. Il ruolo concreto e imprescindibile svolto dal settore come supporto fondamentale al servizio sanitario pubblico – informa una nota –. Nessun post correlato.🔗 Leggi su Webmagazine24.it Approfondimenti su Sanità Unindustria Giorlandino (Uap): "Sanità, regole e tutela dei cittadini: perché il tema riguarda tutti" Il 28 gennaio 2026, a Roma, UAP – Unione Nazionale Ambulatori e Poliambulatori – organizza una conferenza stampa presso la Club House di piazza di Monte Citorio 116 alle ore 11. Sanità, Marino (Unindustria): "Aderiamo a conferenza stampa Uap del 28 gennaio" La Sezione Sanità di Unindustria partecipa alla conferenza stampa dell'UAP, in programma il 28 gennaio a Roma. Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati. Ultime notizie su Sanità Unindustria Argomenti discussi: Sanità, Marino (Unindustria): Aderiamo a conferenza stampa Uap del 28 gennaio; Sanità, Marino (Unindustria): Aderiamo a conferenza stampa Uap del 28 gennaio. Sanità, Marino (Unindustria): Tariffe uniformi e regole chiare a tutela dei cittadiniLa sezione Sanità di Unindustria torna a sollecitare interventi urgenti e strutturali per garantire equità di accesso alle cure, qualità delle prestazioni e certezza delle regole nel comparto della sa ... adnkronos.com Uap: Ssn a rischio con tariffe illegittime, deroghe e riordini senza regoleAnnunciate, nel corso di una conferenza stampa, azioni giudiziarie, anche di natura risarcitoria, per i danni subiti da un nomenclatore inadeguato. quotidianosanita.it San Marino. Segreteria di Stato per la Sanità e ISS unite nel cordoglio per la scomparsa di don Wladyslaw - facebook.com facebook

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.