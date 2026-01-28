Sanità e tecnologia Parma ospita 200 specialisti sull’anestesia di precisione

A Parma, più di 200 specialisti si riuniscono per parlare di anestesia di precisione. Durante l’evento, i medici discutono di come usare la tecnologia per migliorare le cure e rendere la medicina più su misura per ogni paziente. Si cerca di trovare nuove soluzioni per una sanità più efficiente e moderna.

Esperti da tutta Italia riuniti per discutere l’impiego dell’intelligenza artificiale in anestesia, tra sicurezza del paziente, personalizzazione delle cure e innovazione tecnologica Un modello di "intelligenza umana con supporto artificiale" per una sanità digitale più efficace e una medicina sempre più personalizzata. E' questo il focus al centro del convegno degli anestesisti-rianimatori e chirurghi sull’Ia nel percorso perioperatorio in programma a Parma il 29 e il 30 gennaio. L'appuntamento per oltre 200 professionisti sanitari da tutta Italia è nella Sala Congressi del Padiglione Centrale 6 dell’Azienda ospedaliero-universitaria di Parma per ParmAI Week 26.🔗 Leggi su Parmatoday.it

Approfondimenti su Parma Anestesia

Questa mattina a Parma, 200 esperti si sono riuniti in sala operatoria per mettere in pratica l’anestesia di precisione.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su Parma Anestesia

Argomenti discussi: E-commerce in Italia, rallenta la tecnologia ma cresce l'interesse per la salute: i dati; All'ospedale di Reggio Emilia arriva il robot da Vinci Xi, la più avanzata piattaforma per la chirurgia robot-assistita; Sanità, Parma (Pd): 'Prevenzione pilastro della sanità pubblica, avanti senza battute d'arresto'; La dieta mediterranea si reinventa per i consumatori di oggi: lo yogurt allo zafferano, le barrette di...

IA nel percorso perioperatorio, anestesisti e chirurghi si confrontano a ParmaParma, 28 gennaio 2026 - Oltre 200 professionisti sanitari da tutta Italia si danno appuntamento giovedì 29 e venerdì 30 gennaio 2026 presso la Sala Congressi del Padiglione Centrale 6 dell’Azienda Os ... insalutenews.it

Ia in sala operatoria, a Parma 200 specialisti per l’anestesia di precisioneRoma, 28 gen. (Adnkronos Salute) - Un modello di 'intelligenza umana con supporto artificiale' per una sanità digitale più efficace e una ... notizie.tiscali.it

Si tratta di un risultato concreto della strategia regionale di rafforzamento della sanità pubblica attraverso investimenti mirati in tecnologia, competenze e qualità delle cure. Portare interventi di alta complessità anche nei territori significa ridurre le disuguaglian - facebook.com facebook