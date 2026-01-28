Sanità alluvioni aeroporti ma anche le canzoni preferite | ' faccia a faccia' in radio tra Rontini e Pestelli

Questa mattina, nella trasmissione DriveTime di Radio Centrale, si è tenuto un confronto tra Manuela Rontini e Luca Pestelli. La sottosegretaria e il consigliere di opposizione si sono scambiati opinioni su sanità, alluvioni, aeroporti e anche sulle canzoni preferite. La discussione è stata diretta e senza filtri, in un dialogo che ha coinvolto gli ascoltatori.

Faccia a faccia tra la sottosegretaria alla Presidenza della Regione Emilia-Romagna Manuela Rontini e del Consigliere di opposizione di Fratelli d'Italia Luca Pestelli nei nuovi studi di Radio Centrale in via Ravennate, in occasione della trasmissione DriveTime condotta da Franz Collini. Gli argomenti trattati sono stati gli interventi sul territorio per evitare episodi alluvionali, la condizione della sanità regionale e i voli su Forlì e Rimini in confronto a quelli su Bologna.

