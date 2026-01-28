Sanità alluvioni aeroporti ma anche le canzoni preferite | ' faccia a faccia' in radio tra Rontini e Pestelli

Da cesenatoday.it 28 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Questa mattina, nella trasmissione DriveTime di Radio Centrale, si è tenuto un confronto tra Manuela Rontini e Luca Pestelli. La sottosegretaria e il consigliere di opposizione si sono scambiati opinioni su sanità, alluvioni, aeroporti e anche sulle canzoni preferite. La discussione è stata diretta e senza filtri, in un dialogo che ha coinvolto gli ascoltatori.

Faccia a faccia tra la sottosegretaria alla Presidenza della Regione Emilia-Romagna Manuela Rontini e del Consigliere di opposizione di Fratelli d’Italia Luca Pestelli nei nuovi studi di Radio Centrale in via Ravennate Faccia a faccia tra la sottosegretaria alla Presidenza della Regione Emilia-Romagna Manuela Rontini e del Consigliere di opposizione di Fratelli d’Italia Luca Pestelli nei nuovi studi di Radio Centrale in via Ravennate, in occasione della trasmissione DriveTime condotta da Franz Collini. Gli argomenti trattati sono stati gli interventi sul territorio per evitare episodi alluvionali, la condizione della sanità regionale e i voli su Forlì e Rimini in confronto a quelli su Bologna.🔗 Leggi su Cesenatoday.itImmagine generica

Approfondimenti su Emilia Romagna Region

Faccia a faccia con Kekko dei Modà. Canzoni e parole per raccontarsi

Meloni accetta il faccia a faccia con Schlein ad Atreju: «Ma ci deve essere anche Conte»

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.