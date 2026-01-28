Al Bambino Gesù di Roma è stata eseguita per la prima volta una riparazione intracardica della valvola mitrale usando una tecnica video-assistita. I chirurghi hanno utilizzato un'endoscopia tridimensionale ad alta definizione per operare senza dover aprire completamente il petto del paziente. L’intervento rappresenta un passo avanti nei trattamenti minimali per i bambini con problemi cardiaci.

Una riparazione della valvola mitrale – una delle quattro valvole del cuore che regola il flusso del sangue – è stata eseguita per la prima volta all’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù utilizzando una tecnica mininvasiva video-assistita con endoscopia tridimensionale ad alta definizione. Questo intervento è stato realizzato da un’equipe multidisciplinare guidata dai cardiochirurghi dell’Unità di Cardiochirurgia, diretta da Lorenzo Galletti. È quanto si legge in una nota ufficiale dell’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù IRCCS. La nota prosegue sottolineando che l’intervento rappresenta un importante passo avanti nello sviluppo delle tecniche mininvasive in età pediatrica, un settore in cui l’endoscopia cardiaca, sebbene già ampiamente diffusa tra gli adulti, risulta ancora poco utilizzata nei più giovani. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Sanita’: al Bambino Gesu’ Roma prima operazione intracardica totalmente video assistita

Approfondimenti su Bambino Gesu Roma

Una bambina di 10 anni, affetta da una cardiopatia congenita, è stata sottoposta con successo a un intervento presso il “Bambino Gesù” di Taormina, ricevendo un pacemaker senza fili.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Giulia, una storia che continua. Grazie a te

Ultime notizie su Bambino Gesu Roma

Argomenti discussi: Il Forlanini è un patrimonio dei cittadini, non dei politici. No alla cessione al Vaticano; La riforma spezzatino del Sistema Sanitario Nazionale; Neonato in gravissime condizioni, volo d’urgenza dell’Aeronautica Militare per salvargli la vita; Sanità a Roma e nel Lazio: nuove regole su ricette, analisi e ambiti di garanzia: cosa cambia.

Cardiochirurgia pediatrica. Al Bambino Gesù intervento in HD per riparare una valvola del cuorePrima operazione intracardiaca totalmente video-assistita su una paziente di 17 anni affetta da insufficienza mitralica, sottoposta a un intervento di annuloplastica e chiusura del cleft mitralico a ... quotidianosanita.it

Cuore riparato con un taglio di 4 cm: primo intervento pediatrico al Bambino GesùOperazione sulla valvola mitrale in una diciassettenne con tecnica mininvasiva video-assistita. Dimessa in una settimana ... repubblica.it

CARDIOCHIRURGIA PEDIATRICA: AL BAMBINO GESU' DI ROMA L'INTERVENTO IN HD PER RIPARARE UNA VALVOLA DEL CUORE Prima operazione intracardiaca totalmente video-assistita su una paziente di 17 anni. Ogni anno circa 450 le procedur - facebook.com facebook