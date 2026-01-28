Oggi si celebra San Tommaso d'Aquino, uno dei santi più importanti della Chiesa Cattolica. La sua figura è nota in tutto il mondo per il suo lavoro in teologia e filosofia. Molti fedeli si riuniscono nelle chiese per ricordarlo e riflettere sul suo insegnamento.

. San Tommaso d'Aquino è uno dei santi più celebri della Chiesa Cattolica, noto per il suo contributo alla teologia e filosofia. Nato nel 1225 a Roccasecca, nel Regno di Sicilia, Tommaso apparteneva a una nobile famiglia. Sin dalla giovane età, mostrò un'intensa vocazione religiosa che lo portò a entrare nell'ordine dei Domenicani, nonostante l'opposizione della sua famiglia. La sua determinazione e fede furono tali che, una volta ordinato sacerdote, si dedicò completamente allo studio e all'insegnamento della teologia. Il Contributo alla Teologia. San Tommaso è principalmente ricordato per la sua opera "Summa Theologiae", un compendio di teologia che cerca di spiegare la relazione tra Dio e l'uomo. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - San Tommaso d'Aquino: il santo del 28 gennaio

Approfondimenti su San Tommaso D Aquino

Il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha stanziato 300.

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

San Tommaso d'Aquino - Preghiera - Gennaio 28

Ultime notizie su San Tommaso D Aquino

Argomenti discussi: Santo del giorno 28 Gennaio 2026: San Tommaso d’Aquino, sacerdote; In festa per S. Tommaso; Accogli il seme riposto nella tua vita - 28 gennaio 2026; San Tommaso d’Aquino: il 28 gennaio studenti in festa alla Parrocchia Madonna del Passo.

San Tommaso d'Aquino: il santo del 28 gennaioSan Tommaso d'Aquino è uno dei santi più celebri della Chiesa Cattolica, noto per il suo contributo alla teologia e filosofia. Nato nel 1225 a Roccasecca, nel Regno di Sicilia, Tommaso apparteneva a u ... quotidiano.net

San Tommaso d’Aquino. L’apostolo della veritàRiflessione su San Tommaso d’Aquino come apostolo della verità, maestro dell’unità tra fede e ragione e guida attuale contro relativismo e nichilismo ... interris.it

TELE ONE. . : ' Domani festa liturgica di San Tommaso d'Aquino: domenicano, dottore della chiesa e patrono degli studenti. Storicamente lontano, ma con un pensiero oggi sempre più - facebook.com facebook