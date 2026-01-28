San Sebastiano 2026 la Polizia Locale della Pedemontana tra numeri e impegno sul territorio

La Polizia Locale della Pedemontana ha concluso un altro anno di lavoro intenso nel 2025. Gli agenti hanno aumentato i controlli e migliorato la presenza sul territorio, intervenendo su più fronti. Sono stati svolti controlli stradali, attività di prevenzione e assistenza ai cittadini. La strada non si ferma, e nemmeno il loro impegno.

Oltre 3.800 violazioni al Codice della Strada, 259 incidenti e migliaia di servizi sul territorio: la relazione del neocomandante Saviano racconta un anno di sicurezza e legalità per i cittadini Il 2025 è stato un anno di grande impegno per la Polizia Locale dell'Unione Pedemontana Parmense. I numeri parlano chiaro: 3.865 violazioni al Codice della Strada accertate, con 3.341 punti decurtati, 50 patenti ritirate e 112 sequestri o fermi amministrativi. Tra i conducenti denunciati, 13 erano in stato di ebbrezza, sei sotto effetto di sostanze stupefacenti e altrettanti per omicidio stradale o lesioni.

