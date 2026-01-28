Sammer | All' Inter restai fuori per me era insostenibile Al Dortmund cambiò tutto spero vinca il Borussia

Matthias Sammer ripensa al suo passato in Italia. Ricorda di aver lasciato l’Inter perché non si sentiva più parte del progetto e di aver trovato una nuova famiglia al Borussia Dortmund, dove ora spera di vincere. Ricorda anche il suo compleanno speciale con Totò, e rivela come la sua carriera in nerazzurro si sia fermata quando Pancev ha preso il suo posto in campo.

Non figura nell'organigramma ma per le decisioni importanti si passa anche da lui. Matthias Sammer, 58 anni, con il Borussia Dortmund ha vinto anche una Champions da giocatore, in finale contro la Juve, e un campionato da allenatore, oltre ai due sul campo. "Sono consulente esterno del club. Metto a disposizione la mia pluriennale esperienza maturata in 40 anni, non proprio senza risultati; come giocatore, allenatore e dirigente". A Dortmund, lui cresciuto nella Ddr e nella Dinamo Dresda, poi dopo la riunificazione portato all'Ovest dallo Stoccarda, arrivò proprio dall'Inter. Giocava ancora da centrocampista offensivo, prima di diventare un libero da Pallone d'oro.

