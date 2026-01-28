salvatore biazzo presenta da the spark i misteri del chimico dei fantasmi

Tempo di lettura: 3 minuti Una presentazione da non perdere quella del romanzo storico “I misteri del Chimico dei Fantasmi” di Salvatore Biazzo, pubblicato dalla Giannini Editore nella collana Romanzi dai Cinque Continenti. L’evento si terrà venerdì 30 gennaio alle ore 18 presso la libreria The Spark Creative hub Mondadori Store, via Degli Acquari, Napoli. Dopo i saluti di Giulia Giannini della Giannini Editore, dialogheranno con l’autore: il presidente dell’Ordine dei Giornalisti Ottavio Lucarelli e il giornalista Mimmo Carratelli. Modererà l’evento Tiuna Notarbartolo, giornalista e direttrice del Premio Elsa Morante. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

