salvatore biazzo presenta da the spark i misteri del chimico dei fantasmi

Tempo di lettura: 3 minuti Una presentazione da non perdere quella del romanzo storico  “I misteri del Chimico dei Fantasmi”   di  Salvatore Biazzo,  pubblicato dalla  Giannini Editore  nella collana  Romanzi dai Cinque Continenti.  L’evento si terrà  venerdì 30 gennaio alle ore 18  presso   la libreria  The Spark Creative hub Mondadori Store,  via Degli Acquari, Napoli.  Dopo i saluti di  Giulia Giannini  della Giannini Editore, dialogheranno con l’autore: il presidente dell’Ordine dei Giornalisti  Ottavio Lucarelli  e il giornalista  Mimmo Carratelli. Modererà l’evento  Tiuna Notarbartolo,  giornalista e direttrice del Premio Elsa Morante. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

