Salto con gli sci il temibile trampolino di Willingen è terra di conquista per le volatrici

Da oasport.it 28 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il trampolino di Willingen si riempie di atlete che cercano di dominare le gare di salto con gli sci. La Coppa del Mondo femminile 2025-26 torna in Europa, dopo aver disputato le tappe in Giappone. Le atlete si preparano a sfidarsi in un’atmosfera che promette spettacolo e sorprese.

La Coppa del Mondo femminile 2025-26 di salto con gli sci torna in Europa dopo essersi cimentata nella lunga trasferta sino-nipponica. Le ragazze volanti peraltro si ricongiungono al settore maschile, dinamica sinora inedita nell’anno solare 2026. Difatti uomini e donne non si trovavano contemporaneamente nello stesso luogo da dicembre. L’occasione è dunque propizia per mandare in scena un team event a squadre miste. La gara, programmata per venerdì 30 gennaio, aprirà l’imminente tappa di Willingen. A seguire, sabato 31 gennaio e domenica 1 febbraio, si disputeranno due competizioni individuali, le ultime prima dei Giochi olimpici di Milano Cortina 2026. 🔗 Leggi su Oasport.it

salto con gli sci il temibile trampolino di willingen 232 terra di conquista per le volatrici

© Oasport.it - Salto con gli sci, il temibile trampolino di Willingen è terra di conquista per le volatrici

Approfondimenti su Willingen Trampolino

Salto con gli sci, anche le donne fanno tappa a Falun. Per loro, il trampolino grande è inedito

Salto con gli sci, la Coppa del Mondo maschile di scena a Ruka. Il trampolino finnico incute timore…

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Ultime notizie su Willingen Trampolino

Argomenti discussi: Ma da dove arrivano?: incredibile, Prevc perde gli sci con Lindik in partenza dal trampolino; Colpi di scena a Oberstdorf: la Slovenia abdica dopo l’incidente con gli sci di Domen Prevc, è trionfo Giappone nel Team Event; Olimpiadi Invernali 2026: Salto con gli sci, Predazzo, febbraio 2026; Salto con gli sci - Mondiali di volo: il Giappone vince il titolo a squadre, Slovenia frenata dall' incidente di Prevc.

Salto con gli sci, il temibile trampolino di Willingen è terra di conquista per le volatriciLa Coppa del Mondo femminile 2025-26 di salto con gli sci torna in Europa dopo essersi cimentata nella lunga trasferta sino-nipponica. Le ragazze volanti ... oasport.it

Salto con gli sci, quanti esclusi eccellenti dalle Olimpiadi 2026! Simon Ammann assente per la prima volta, ma è in buona compagniaNella giornata di lunedì 26 gennaio sono stati ufficializzati i nomi degli atleti che prenderanno parte ai Giochi olimpici invernali di Milano Cortina ... oasport.it

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.