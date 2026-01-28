Il trampolino di Willingen si riempie di atlete che cercano di dominare le gare di salto con gli sci. La Coppa del Mondo femminile 2025-26 torna in Europa, dopo aver disputato le tappe in Giappone. Le atlete si preparano a sfidarsi in un’atmosfera che promette spettacolo e sorprese.

La Coppa del Mondo femminile 2025-26 di salto con gli sci torna in Europa dopo essersi cimentata nella lunga trasferta sino-nipponica. Le ragazze volanti peraltro si ricongiungono al settore maschile, dinamica sinora inedita nell’anno solare 2026. Difatti uomini e donne non si trovavano contemporaneamente nello stesso luogo da dicembre. L’occasione è dunque propizia per mandare in scena un team event a squadre miste. La gara, programmata per venerdì 30 gennaio, aprirà l’imminente tappa di Willingen. A seguire, sabato 31 gennaio e domenica 1 febbraio, si disputeranno due competizioni individuali, le ultime prima dei Giochi olimpici di Milano Cortina 2026. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Salto con gli sci, il temibile trampolino di Willingen è terra di conquista per le volatrici

