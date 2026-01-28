Saldo migratorio positivo speranza per il futuro | Montemesola torna ad essere scelta

A Montemesola il saldo migratorio è tornato positivo, portando un po’ di speranza per il futuro del paese. Dopo anni di emigrazione e calo demografico, questa piccola comunità pugliese riprende a essere scelta da chi cerca una vita più tranquilla. La notizia circola tra i residenti e fa sperare in un possibile riscatto per il territorio.

Tarantini Time Quotidiano Negli ultimi anni la questione demografica in Puglia è stata spesso al centro del dibattito pubblico. I numeri raccontano una regione che invecchia, che fa sempre meno figli e che perde popolazione, con tutte le province coinvolte, compresa quella di Taranto. Tra il 2021 e il 2022, il territorio jonico ha registrato una flessione di diverse migliaia di residenti, mentre a livello regionale il saldo negativo ha superato le quindicimila unità. Le proiezioni a lungo termine parlano di un calo strutturale che potrebbe sottrarre alla Puglia centinaia di migliaia di abitanti nei prossimi decenni, soprattutto nelle aree interne. 🔗 Leggi su Tarantinitime.it © Tarantinitime.it - Saldo migratorio positivo, speranza per il futuro: Montemesola torna ad essere scelta Approfondimenti su Montemesola Tarantini Paghe e pensioni, a Reggio il saldo è positivo Più 61 attività, il saldo diventa positivo Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento. Ultime notizie su Montemesola Tarantini Saldo migratorio positivo per montagna Marche, +1,81 per milleIl saldo migratorio nella montagna delle Marche dal 2019 al 2023 è positivo, pari a +1,81 per mille, un valore inferiore alla media nazionale (+12 per mille nello stesso periodo) ma in crescita ... ansa.it Pomarance, frena il calo dei residenti. Positivo il saldo migratorio: +31: Soldi a chi verrà ad abitare quiIl calo demografico nella capitale mondiale della geotermia segna un meno 43 nel corso del 2023, quando l’anno precedente Pomarance era sprofondata nel baratro dei meno 108 residenti. I dati debbono ... lanazione.it Sogliano, saldo migratorio positivo e popolazione stabile. Celebrati undici matrimoni e un'unione civile #Cesena facebook L’unico Comune che registra una crescita, grazie però al solo saldo migratorio (58 nuovi residenti). x.com

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.