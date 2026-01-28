Sacchi non ha dubbi: la Juventus deve dimostrare di aver fatto passi avanti. Dopo le ultime partite, l’ex allenatore insiste sul fatto che i bianconeri devono confermare i miglioramenti visti con Spalletti in panchina. La trasferta in Champions contro il Monaco rappresenta un banco di prova importante per la squadra di Allegri, che cerca ancora la svolta definitiva.

Sacchi analizza la sfida del Louis II, sottolineando il dovere bianconero di confermare i progressi visti con la cura Spalletti. L’attesa per il fischio d’inizio allo Stade Louis II cresce di minuto in minuto e, mentre la Juventus di Luciano Spalletti ultimava i preparativi per la delicata trasferta contro il Monaco, una voce autorevole del calcio italiano ha voluto analizzare il momento bianconero. Sulle colonne dell’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, Arrigo Sacchi ha offerto una disamina lucida e puntuale dell’impegno di Champions League che attende stasera la Vecchia Signora. L’ex Commissario Tecnico della Nazionale e storico allenatore del Milan non usa mezzi termini nel suo editoriale: sebbene la qualificazione ai playoff sia già stata messa matematicamente in cassaforte grazie al successo precedente sul Benfica, la partita odierna riveste un’importanza capitale sotto il profilo prettamente psicologico e della credibilità tecnica del progetto. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

Sacchi non ha dubbi: «La Juve deve dimostrare i recenti miglioramenti». Cosa fare per ribaltare la stagione

Paolo Rossi dice che la Juve può fare molti più punti di quelli attuali.

