Sabato 31 Gennaio presentazione del libro Lotta per l’inclusione ed Osservatorio Civico Accessibilità e Mobilità

Sabato 31 gennaio, a Taranto, si è tenuta la presentazione del libro “Lotta per l’inclusione” e dell’Osservatorio Civico Accessibilità e Mobilità. L’evento ha attirato diverse persone interessate al tema dell’inclusione e delle difficoltà legate alla mobilità. La città si sta muovendo per sensibilizzare su questi problemi, contro il degrado e l’abbandono che spesso colpiscono le zone più vulnerabili.

Sabato 31 Gennaio, si terrà la presentazione del libro "Lotta per l'inclusione", il saggio di Enrichetta Alimena, presso la biblioteca comunale  P. Acclavio  (via Salinella 31, Ta), ore 17,00. Con l'autrice dialogherà Alessandra Mastrorosa, socia di  Dis-Education,  interverrà Marco D'Andria, presidente dell'associazione promotrice, anche, dell'Osservatorio civico.

