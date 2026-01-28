Sabato 31 Gennaio presentazione del libro Lotta per l’inclusione ed Osservatorio Civico Accessibilità e Mobilità

Sabato 31 gennaio, a Taranto, si è tenuta la presentazione del libro “Lotta per l’inclusione” e dell’Osservatorio Civico Accessibilità e Mobilità. L’evento ha attirato diverse persone interessate al tema dell’inclusione e delle difficoltà legate alla mobilità. La città si sta muovendo per sensibilizzare su questi problemi, contro il degrado e l’abbandono che spesso colpiscono le zone più vulnerabili.

Tarantini Time Quotidiano Ogni giorno assistiamo al triste spettacolo dell’imbarbarimento, della trasformazione della Civiltà umana nell’inciviltà, dove la ragione è soppiantata dalla forza istintuale. No; non possiamo arrenderci al degrado, all’inciviltà, a un mondo che regredisce e dimentica, anche, il rispetto della vita. Sabato 31 Gennaio, si terrà la presentazione del libro “Lotta per l’inclusione”, il saggio di Enrichetta Alimena, presso la biblioteca comunale P. Acclavio (via Salinella 31, Ta), ore 17,00. Con l’autrice dialogherà Alessandra Mastrorosa, socia di Dis-Education, interverrà Marco D’Andria, presidente dell’associazione promotrice, anche, dell’Osservatorio civico. 🔗 Leggi su Tarantinitime.it © Tarantinitime.it - Sabato 31 Gennaio, presentazione del libro “Lotta per l’inclusione” ed Osservatorio Civico Accessibilità e Mobilità Approfondimenti su Tarantini Time Quotidiano Nuovo Piano nazionale OND: sette ambiti da accessibilità a inclusione lavorativa per disabilità. Il 3 dicembre la presentazione RE.T.I.S. – REte Territoriale per l’Inclusione educativa ed il Sostegno: la presentazione del progetto alla Provincia La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online. Ultime notizie su Tarantini Time Quotidiano Argomenti discussi: Sabato in Poesia - 31 gennaio; Salotto Letterario-Presentazione libro ‘La rara felicità. Ungaretti in trincea’; Moto Perpetuo - Mostra fotografica nello spazio urbano di San Lazzaro; Aspettando il Carnevale 2026. Alla Sala Sacchetti di Tarquinia Paolo Carlucci presenta Favole d’Etruria Sabato 31 gennaio, alle 17,30,Proseguono alla Sala Sacchetti, al civico 4 di via dell’Archetto, a Tarquinia gli appuntamenti letterari dedicati alla civiltà ... msn.com Libri a Tarquinia, alla Sala Sacchetti sabato si presenta Favole d’Etruria di Paolo CarlucciSabato 31 gennaio alle ore 17.30, presso la Sala Sacchetti, Palazzo dei Priori, Via dell’Archetto 4, avrà luogo la presentazione del libro Favole d’Etruria di Paolo Carlucci (Edilazio, 2024). (in a ... terzobinario.it Discarica di Finale Emilia, diffida al sindaco per chiedere il blocco del conferimento dei rifiuti Depositata nei giorni scorsi presso il Comune dall'osservatorio civico "Ora tocca a noi" che, per lo stesso obiettivo, aveva raccolto oltre 2mila firme... - facebook.com facebook

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.