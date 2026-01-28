Sa lei ci tiene alla carriera

Questa mattina, il mercato vicino casa era ancora più affollato del solito. Le bancarelle di ortolani erano piene di verdure fresche, e il banco del pesce attirava clienti con il profumo di mare. Lei, una donna che tiene molto alla sua carriera, ha approfittato di una pausa per portare il figlio nel marsupio e fare due passi tra le bancarelle. Il clima favorevole le ha permesso di trascorrere qualche minuto all’aperto, tra il vociare dei venditori e il caos dei colori. La sua routine, fatta di semplici gesti quotidiani,

Quando il clima lo consente, infilo mio figlio nel marsupio e faccio un giro al mercato sotto casa. Ci sono due banchi di ortolani che stazionano lì ogni giorno, due volte la settimana arriva quello del pesce e dei fiori, poi, con minore frequenza, accampa chi vende l’intimo o gli abiti usati. É un luogo che ogni anno si restringe, segno dei tempi che cambiano, tempi in cui la comodità di un acquisto in pantofole ci sembra vantaggiosa rispetto alla perdita di ogni piccolo contatto umano. Eppure, ora che passo gran parte della mia giornata con una creatura che sa rispondermi a sguardi e prime lallazioni, quei brevi scambi con la pescivendola e la barista mi aiutano a sentirmi meno sola, o forse meno isolata, che non è la stessa cosa, in effetti.🔗 Leggi su Firenzetoday.it

