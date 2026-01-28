Rumori sospetti in un parcheggio a Modena due uomini sorpresi mentre scassinavano un furgone

La polizia di Modena ha arrestato due uomini sorpresi mentre tentavano di scassinare un furgone in strada del Naviglio. I due sono stati colti sul fatto durante la notte e si trovano ora in Questura, accusati di tentato furto aggravato. Nessuno è rimasto ferito.

Due cittadini italiani, già noti alle forze dell'ordine, sono stati fermati nella notte per tentato furto aggravato in concorso. L'operazione è stata condotta dalla Polizia di Stato di Modena dopo la segnalazione di alcuni residenti che avevano udito rumori sospetti. I due uomini sono stati sorpresi mentre cercavano di forzare dei furgoni parcheggiati in strada Del Naviglio. Il provvedimento è stato convalidato dal Giudice per le indagini preliminari, che ha disposto il divieto di dimora per uno degli arrestati. Tentato furto a Modena L'intervento è avvenuto nella notte di ieri, intorno all'una, quando la Squadra Volante è stata allertata da una chiamata al 112 NUE.

