Ruba negli spogliatoi e poi minaccia medici e infermieri con un bisturi uomo bloccato al Civico

Si era intrufolato nel reparto di Radiologia per svuotare gli armadietti. Poi si sarebbe cambiato, indossando la divisa di un tecnico, per cercare di sgattaiolare via. Una volta scoperto avrebbe seminato il caos sino l'arrivo della polizia. La Fials: "Urgono interventi per garantire la sicurezza del personale" Prima avrebbe svuotato gli armadietti del reparto di Radiologia, indossando pure gli abiti di un tecnico per cercare di sgattaiolare via senza destare sospetti, ma una volta scoperto avrebbe minacciato medici e infermieri con un bisturi. Un uomo è stato bloccato ieri sera al Civico dagli addetti alla sicurezza che hanno atteso l'intervento delle pattuglie di polizia che lo hanno portato in caserma.🔗 Leggi su Palermotoday.it

Un uomo è stato arrestato a Roma, nel quartiere Collatino, dopo aver rubato 700 euro dagli spogliatoi di una palestra in via Giovanni Battista Valente.

Un uomo di 43 anni è stato arrestato a Brescia dopo aver causato danni e aggredito medici e infermieri nel pronto soccorso.

Razzia negli spogliatoi del centro sportivo di Cologno: arrestato 35enne recidivoNella notte tra il 19 e il 20 gennaio 2026, i carabinieri di Treviglio hanno arrestato un uomo di 35 anni, di nazionalità romena, senza fissa dimora e pregiudicato, responsabile di furto aggravato, re ... ecodibergamo.it

Furto durante la partita: ladro rintracciato grazie al gps di uno dei telefoni rubatiColpo negli spogliatoi del centro sportivo G. Facchetti durante Oratorio Cologno-Gorle. Rubati telefoni, portafogli e un’auto. Ladri intercettati a Stezzano ... bergamonews.it

FERMI TUTTI. QUI SI STA SUPERANDO IL LIMITE. Il lavoro è una cosa SACRA. È ciò che dà dignità alle persone. È ciò che insegni ai figli guardandoli negli occhi. RUBARE NON È LAVORO. ENTRARE IN CASA ALTRUI NON È LAVORO. Chiamare “lavoro” - facebook.com facebook