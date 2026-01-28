’Rsa’ di via Lago di Mezzano | quarta asta

La Rsa di via Lago di Mezzano torna all’asta per la quarta volta. Il prezzo di partenza è di 4 milioni e 335 mila euro, ma i 750 metri quadri di proprietà dell’Arciconfraternita Venerabile Misericordia restano esclusi dalla vendita. La procedura si ripete, senza cambiamenti sostanziali, mentre l’immobile aspetta ancora un acquirente.

Quarta asta per la ’Rsa’ di via Lago di Mezzano con un prezzo base di 4 milioni e 335 mila euro. Saranno pur sempre esclusi i 750 metri quadri di proprietà dell’ Arciconfraternita Venerabile Misericordia. "Anche questa volta il prezzo è sceso del 15% come da ordinanza – dice Riccardo Cinelli, il professionista delegato alla vendita –. Saranno ammisisbili offerte minime inferiori del 25% in meno della base d’asta, quindi già con prezzo di 3.251.250 euro. Se non ci saranno altre offerte può essere assegnato già al prezzo dell’offerta minima, diversamente potrebbe esserci la gara. Se dovesse andare deserta anche questa asta il prezzo scenderà ulteriormente, arrivano intorno ai 2 milioni e 760mila euro, restando valida l’offerta minima con il 25% in meno del prezzo base". 🔗 Leggi su Lanazione.it

A Grosseto, la struttura nota come Rsa si trova nuovamente all'asta, riaccendendo discussioni e attese sul suo futuro.

Un futuro da scrivere: la Rsa incompiuta torna di nuovo all’astaGrosseto, 17 dicembre 2025 – E’ sempre stata definita una Rsa, anche se poi – a rigor di documenti – non è proprio così. In ogni caso, per il fabbricato di via Lago di Mezzano, con la sua forma ... lanazione.it

Emergenza degrado: Violenza e spaccio. Dobbiamo fare qualcosaLa struttura di via Lago di Mezzano, in cui doveva sorgere una Rsa con comfort e servizi per anziani, è ricettacolo di pusher e malavitosi. E alcuni residenti stanno pensando a un presidio educativo ... lanazione.it

