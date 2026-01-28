Rottamazione 2026 per Imu Tari e multe stradali | a chi conviene aderire?

La legge approvata alla fine del 2025 porta novità sulla rottamazione di tasse e multe. Chi ha debiti con Imu, Tari o multe stradali può decidere di aderire, ma bisogna fare i conti con i vantaggi e gli svantaggi. A chi conviene davvero? La scelta dipende dalla situazione di ciascuno e dalle eventuali conseguenze di non pagare o di mettersi in regola.

La Rottamazione 2026 per Imu, Tari e multe stradali non pagati rappresenta una novità introdotta dalla legge 30 dicembre 2025, n. 199, che concede ai Comuni la facoltà di disciplinare la definizione agevolata delle proprie entrate. Attraverso questa misura, le amministrazioni locali possono favorire la riscossione dei crediti di difficile esigibilità, offrendo ai contribuenti l'opportunità di regolarizzare la propria posizione. È indispensabile sottolineare che non si tratta di un automatismo statale, bensì di una scelta autonoma di ogni singolo ente, il quale deve approvare un apposito regolamento.

