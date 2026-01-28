Rotta Piantedosi su migranti e violenti | stop ai veti scuole sicure più tutele per chi ci difende

Il ministro Piantedosi ha annunciato una svolta nella gestione dei migranti e della sicurezza urbana. Ha detto basta ai veti, puntando a rafforzare le scuole e a tutelare di più chi lavora per mantenere l’ordine. Le sue parole indicano una linea più decisa, con l’obiettivo di mettere in sicurezza zone delicate e di mettere fine a comportamenti violenti tra i giovani. Ora si attende di vedere come queste promesse si tradurranno sul campo.

Sicurezza, Piantedosi segna la road map che, dalla gestione dei flussi migratori alla criminalità urbana, passando per la violenza giovanile col coltello tra i denti, perlustra un terreno vasto e fissa i paletti della legittimità. Ospite di Bruno Vespa a 5 Minuti il ministro, rispondendo punto su punto alle polemiche strumentali della sinistra e ai tentativi di blocco ideologico e, soprattutto, smontando fake news e smorzando allarmi demagogici, dagli scafisti alla tutela delle divise, fino alla protezione dei giovanissimi nelle aule scolastiche, il titolare del Viminale ribadisce un concetto chiaro: sicurezza e legalità non sono negoziabili.

La presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen annuncia l'apertura di un nuovo ufficio in India, volto a facilitare vie più sicure e legali per il trasferimento di migranti.

