Rotary Cortona Valdichiana e il gruppo Medici-Musicisti insieme per beneficenza

Questa mattina a Arezzo, Rotary Cortona Valdichiana e il gruppo “Medici-Musicisti” si sono uniti per una iniziativa benefica. I volontari hanno organizzato un evento per raccogliere fondi destinati a progetti solidali. La partecipazione è stata numerosa, con persone di tutte le età che hanno risposto all’appello. Ora si attende di sapere quanto sarà raccolto e a chi andranno i soldi.

Arezzo, 28 gennaio 2026 – Rotary Cortona Valdichiana e il gruppo "Medici-Musicisti " insieme per beneficenza. Sabato 31 gennaio allo Spina. Ritorna il concerto di beneficenza organizzato dal Rotary Cortona Valdichiana "il cui ricavato" – fanno sapere Piero Bracciali, presidente del club locale, "sarà investito in progetti concreti per migliorare il nostro territorio. Lo scorso anno" – continua – "parte del ricavato fu donato per i lavori di restauro della chiesa del Gesù". L'appuntamento con l'evento musicale, che vede il patrocinio del comune di Castiglion Fiorentino, è previsto per sabato 31 alle ore 21.

