Rosso meraviglia la mostra a Spazio IDeA

Alle 17 di sabato 7 febbraio, in via Gaetano Casati a Roma, si apre la mostra “Rosso meraviglia”. L’esposizione, intitolata “Energia & Vitalità”, mette in mostra opere che celebrano il colore e la forza dell’arte. La città si prepara a ricevere visitatori e appassionati pronti a scoprire un mondo vibrante e pieno di vita.

ROMA - Sabato 7 febbraio 2026 alle ore 17:00, in via Gaetano Casati 27 verrà inaugurato l’evento artistico Rosso meraviglia – Energia & Vitalità. Il rosso non come passione, desiderio e pericolo, ma travolgente simbolo di forza, di calore e di coraggio, sempre presenti nella bella e propositiva esplorazione artistica. Anche Pablo Picasso, utilizzando i suoi amati colori, espresse egregiamente la forza dirompente della creatività nella ricerca del bello e delle cose positive."Quando non ho più blu, metto del rosso"Pablo Picasso Artisti partecipanti:Alfonsi Francesca – Ariosto Antonella - Avitto Maria Stefania – Bandinelli Bernardo - Bartolini Tiziana – Boratta Mauro - Bracaglia Paola – Fiore Tiziana – Carbone Calogero – Loreti Roberto - Lunghi Maria Grazia – Monaldi Gloria – Mutti Amelia - Palmarocchi Laura – Partis Barbara – Pisani Mirta - Porrega Mauro – Rega Luisa - Rubini Mauro – Simonetti Eugenia – Tagliati Stefano – Tancredi Giovanna- Tarquini Alessandra - Volpicella Patrizia – Zanarella Doriano - Zanarella Michela – Zaytseva Tatyana.🔗 Leggi su Romatoday.it

Approfondimenti su Rosso Meraviglia

Alle 18 al Pala De Andrè, la Consar Ravenna ospita Catania in una sfida fondamentale per mantenere il primato in A2.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

PANNO ROSSO” - MOSTRA PERSONALE DI PITTURA E SCULTURA DI MARCELLO APREA

Ultime notizie su Rosso Meraviglia

Argomenti discussi: Dal rosso al futuro: Giancarlo Giammetti racconta la Fondazione creata con Valentino Garavani.

Sorrisi di pace contro la guerra: al Pirellone arriva la mostra Scatti di MeravigliaDal 1° al 17 ottobre, a Milano, nella sede di Palazzo Pirelli, presso il foyer al piano terra adiacente lo sbarco ascensori, sarà possibile visitare la mostra fotografica Scatti di Meraviglia, ... affaritaliani.it

'Studio e meraviglia' nell'Ottocento, con la nuova mostra del Museo EtnograficoLa Spezia, 27 giugno 2025 – È stata presentata questa mattina in conferenza stampa dal sindaco della Spezia Pierluigi Peracchini, dalla dirigente ai Servizi Culturali Rosanna Ghirri e dal curatore ... lanazione.it

AUTUNNO GIAPPONESE Quando il Giappone si veste di rosso e oro, ogni paesaggio diventa poesia. Templi immersi nel foliage, città iconiche e tradizioni millenarie ti accompagneranno in un viaggio indimenticabile tra natura, cultura e meraviglia..e all facebook